Acciaroli, anziano di 80 anni cade in mare con l'auto: salvato da due persone

Era finito a mare con l'auto. E' accaduto ad Acciaroli, questa sera, protagonista un 80enne di Capaccio. L'uomo è stato tratto in salvo da un dipendente comunale, Francesco La Greca - come racconta Il Mattino - a quell’ora in servizio nell’area portuale, e da un’altra persona del posto, Daniele La Greca.

Il fatto

I due sono intervenuti quando hanno notato l'automobile finire in mare. Si sono gettati in acqua e hanno salvato l'anziano, dpo aver rotto un finestrino del veicolo. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 di Ascea, che hanno prestato le cure del caso all’anziano, provato ma senza gravi conseguenze. Sul posto anche i vigili del fuoco di Vallo della Lucania, che hanno recuperato il veicolo. Secondo una prima dinamica, l'uomo si era allontanato in mattinata da casa, per poi ritrovarsi ad Acciaroli.