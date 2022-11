Traffico di droga con base ad Acerno, oltre 100 anni di carcere definitivi

Centoventuno anni, cinque mesi e 22 giorni di reclusione riassumono le condanne per 19 dei 41 imputati coinvolti in un traffico di droga che partiva da Acerno e aveva riferimenti in Albania e in Olanda, con lo stupefacente venduto anche a Salerno e in Irpinia.

L'inchiesta

Nelle ultime settimane, la Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti contro la sentenza d’Appello, che aveva già ridotto molte delle pene inflitte in primo grado dal gup. L'inchiesta condotta dalla Dda ebbe una sua svolta nel 2011, quando due trafficanti albanesi furono perquisiti dalla polizia elvetica. Nella loro Audi c’erano 335mila euro che furono sequestrati: servivano per un carico di droga in Olanda. Su uno dei cellulari sequestrati fu trovato un messaggio proveniente da Acerno: « Tutto bene? ». Intercettando i blackberry degli inquisiti, venne fuori una rete di spaccio capace di guadagnare 100mila euro al mese