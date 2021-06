Crisi idrica nell'Agro: manca l'acqua a Nocera Inferiore e ad Angri

Un guasto improvviso alla condotta idrica ha causato mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a Nocera Inferiore. Si registrano disagi in via Michele Riccio e nelle traverse limitrofe della zona. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle ore 13 di oggi, martedì 29 giugno.

Altri disservizi



I disagi maggiori si registrano ad Angri. Per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, Gori comunica che sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 22 di venerdì 2 luglio alle ore 6.30 di sabato 3 luglio. Ecco le zone coinvolte: via Campania, via Campia, via Casa Pagano, via Europa, via Michelangelo Buonarroti, via Monte Taccaro, via Palmentelle, via Salice, via San Sebastiano, via Taverna del Passo e tutte le relative traverse. Possibili abbassamenti di pressione idrica ai piani alti nelle strade limitrofe. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.