Acquedotto medievale di Salerno: ultimata la messa in sicurezza

In attesa dei lavori di restauro, gli archi dell'acquedotto medievale di via Arce, a Salerno, sono stati posti in sicurezza.

Il cantiere

Solerti operai hanno issato impalcature e provveduto a posizionare reti di contenimento, in attesa del paziente lavoro di restauro di una delle opere più antiche della città, il ponte dei Diavoli, oggetto di racconti e leggende.