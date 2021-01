Multato un bar per aver violato la zona rossa: carabiniere aggredito a San Valentino Torio

Una vigilia di Capodanno da dimenticare, per un carabiniere di Valentino Torio: il militare si era recato con i colleghi in un bar aperto nonostante la zona rossa, per redigere un verbale, ma è stato aggredito.

L'arresto

La titolare di un bar alle 18.30 avrebbe violato gli orari relativi ai divieti nell'ambito delle norme anti-Covid: il padre della giovane proprietaria, come riporta La Città, nel difendere la figlia, si è scagliato contro un carabiniere colpendolo con un pugno sul viso. L’aggressore è stato fermato in flagranza e sottoposto agli arresti domiciliari, con l'accusa di lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.