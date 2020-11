"Non serviamo birra dopo le 18": due rom si scagliano contro i baristi, fermati

Sono due fratelli, di cui uno minorenne, appartenenti alla locale comunità rom, i malviventi che, mercoledì, in un bar di Vallo della Lucania, dopo le 18, avevano ordinato una birra nonostante il divieto per le norme anti-Covid presenti nell’ultimo DPCM. Al rifiuto da parte del titolare di servir loro da bere, i due si sono scagliati contro il titolare e l'addetto al bar che si sono dovuti rifugiare in un negozio nelle vicinanze, dopo essere stati picchiati.

Sul posto, i carabinieri: il maggiorenne è stato arrestato, mentre il minore denunciato. Dramma sventato.