Sfascia l'androne di un palazzo e dá in escandescenza: caos in un condominio a Pastena

Tensione sabato sera a Pastena, nei pressi del supermercato Carrefour. Per cause da accertare, uno straniero si è introdotto in un condominio, danneggiandone alcuni arredi. In evidente stato di agitazione, l'uomo si è anche ferito mentre rompeva una finestra nelle scale.

L'intervento

Sul posto, le forze dell'ordine e i sanitari che hanno condotto lo straniero in ospedale, riportando la calma nel palazzo. Accertamenti in corso.