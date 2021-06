Aggressione sul Corso Garibaldi, la Fp Cgil: "Plauso e vicinanza ai colleghi della Polizia Municipale"

I sindacati: "Resta la consapevolezza di non poter accettare questi episodi come effetti collaterali inevitabili e di dovere con risolutezza proseguire nella lotta per condizioni di lavoro diverse, prevedendo corrette dotazioni in uso agli operatori municipali"