Inoltre, sempre il commissario D’Agostino, ha dato il suo assenso per concedere un tratto di spiaggia del Lungomare San Marco, ai bagnanti con cani al seguito in vista dell’estate. Si tratta di un’area lunga circa 30 metri dove si potrà entrare dalle ore 7 fino alle 20. I cani dovranno essere dotati di microchip e vaccinati.

Sta entrando nel vivo l’attività amministrativa del commissario prefettizio Silvana D’Agostino, che guiderà il Comune di Agropoli fino alle prossime elezioni amministrative di giugno. Tra i primi provvedimenti, l’accesso gratuito al servizio mensa per tutti gli alunni ucraini accolte nelle scuole agropolesi. Un gesto volto a favorire l’accoglienza e l’inclusione di quei tanti bambini che, insieme alle loro mamme e alle loro famiglie, sono stati costretti a fuggire dalla guerra dopo l’invasione della Russia.

Comune di Agropoli: mensa gratuita per i bimbi ucraini, via libera alla spiaggia per i cani