"Noi trasgressori? Subiamo furti di bidoni e siamo soli contro chi fruga nell'indifferenziato": l'ira dell'Aisp di Salerno

Su tutte le furie, i gestori dei locali e i commercianti salernitani rappresentati dall'Aisp (Associazione Imprese Salerno e Provincia): dopo essere stati accusati da Salerno Pulita di non rispettare le regole della raccolta differenziata, infatti, l'associazione guidata da Vincenzo Penna dice la sua e divulga diverse precisazione sull'argomento. "In una nostra riunione operativa si è parlato delle emergenza gestione rifiuti che ormai è diventato un grosso problema. - spiegano Vincenzo Penna e Donato Giudice, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione - Subiamo ogni giorno il furto dei bidoni che servono per il corretto conferimento dei rifiuti, ogni carrellato costa circa 80 euro e ne dobbiamo avere almeno tre, quindi un danno di 240 euro ogni due, tre settimane".

La denuncia

I gestori puntano i riflettori anche su “alcuni” extracomunitari che nel giorno della raccolta dell’indifferenziato rompono le buste per frugare nei rifiuti, "creando problemi successivamente a noi commercianti con i condomini e con le forze dell’ordine, dove incredibilmente qualcuno è stato anche sanzionato - continua Penna - Nel tentativo di fermare questo scempio abbiamo avuto anche problemi e rischiato colluttazioni con questi soggetti".

Lo sfogo e l'appello

"Possibile che nessuno riesca a fermarli? - concludono dall'Aisp - Nessuno li vede con i carrelli? Per la logica delle forze dell' ordine noi commercianti raggruppiamo l'indifferenziato in un bidone, la lasciamo avanti al nostro locale e poi a chiusura rompiamo la busta? Le imprese sono in difficoltà, caro energia, rincari materie prime, prime rate del prestito garantito dallo stato, dobbiamo pensare a lavorare o a giocare a guardie e ladri con l'immondizia?". L'Associazione Imprese Salerno e Provincia ha fatto sapere che invierà tale denuncia al sindaco Vincenzo Napoli e all'assessore al Commercio Alessandro Ferrara, sperando in un intervento tempestivo a tutela del loro lavoro e del decoro e dell'igiene cittadini.