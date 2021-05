Albanella, si ferisce mentre lavora in un terreno agricolo: 29enne in ospedale

Il ragazzo avrebbe urtato contro un ramo d’ulivo mentre si trovava a bordo del mezzo. Per lui il ricovero in ospedale, a Roccadaspide. Ha rimediato lesioni all’addome e una emorragia

E’ finito in ospedale dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico un ragazzo di 29 anni, rimasto ferito nella giornata di ieri mentre svolgeva dei lavori agricoli in un terreno di famiglia.

L'incidente

Il ragazzo avrebbe urtato contro un ramo d’ulivo mentre si trovava a bordo del mezzo. Per lui il ricovero in ospedale, a Roccadaspide. Ha rimediato lesioni all’addome e una emorragia, al punto da essere sottoposto subito ad intervento chirurgico. Poi, un nuovo trasferimento al Cardarelli di Napoli dove sarà nuovamente operato per lesioni agli organi interni.