Allagamenti a Salerno, molti interventi della Protezione Civile nei quartieri

Anche oggi giornata di intenso lavoro per il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno. Le squadre stanno monitorando il territorio e i punti critici. Già in mattinata, i volontari hanno effettuato interventi in via Ligea, nella zona della Lungoirno e nel quartiere Fratte. Costantemente monitorate le strade ed i sottopassi per via degli allagamenti che rischiano di provocare disagi alla circolazione veicolare.