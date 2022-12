Alta Velocità, confermato il tracciato: il "no" del Comune di Eboli

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero Infrastrutture e Trasporti ha confermato il tracciato del Lotto 1A Battipaglia – Romagnano della linea Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria. La determinazione conclusiva del Consiglio, che sostituisce il provvedimento autorizzativo della Conferenza dei Servizi, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ed ha effetto di variante urbanistica al Piano Regolatore vigente e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree del tracciato.

Il voto contrario

Il Comune di Eboli, come già avvenuto in passato, ha espresso voto contrario. L’attesa, ora, è tutta per l’esito del ricorso presentato al Tar del Lazio che si discuterà a breve. “Impugneremo dinanzi al Tar anche la decisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – sottolinea il sindaco, Mario Conte - e continueremo a sostenere le nostre buone ragioni in ogni sede, sempre al fianco dei cittadini impattati dal tracciato. Il Consiglio comunale, che ringrazio per l’importante lavoro svolto fino ad oggi, sarà protagonista anche di questa nuova fase”. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istituito anche un tavolo tecnico per la rigenerazione e la riqualificazione urbana delle aree impattate dal tracciato. Al tavolo, presieduto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, parteciperà la Regione Campania, Rfi, Anas e tutte le Amministrazioni comunali coinvolte dal tracciato, con l’obiettivo di mitigarne l’impatto e “risarcire” il territorio per le ferite subite, rendendo disponibili i finanziamenti del Pnrr e delle politiche di coesione dell’Unione Europea.