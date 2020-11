Truffe a vari cittadini, condanna confermata per un ragioniere di Angri

Resta confermata la sentenza per un ragionere di Angri, giudicato colpevole per truffa aggravata. I giudici della Cassazione hanno dichiarato inammissibile i rocorso, ritenuto generico e non motivato, al contrario della impugnata sentenza della Corte d'Appello di Salerno

I fatti

L'imputato era accusato di una serie di truffe a diversi cittadini, con indagini scaturite nel 2011 a seguito di diverse denunce. Tra i testi vi era anche un maresciallo dei carabinieri. L'imputato ha 64 anni, nei precedenti gradi di giudizio era caduta una delle tre accuse mosse dall'autorità giudiziaria.