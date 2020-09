Aquara, inaugurata la prima scuola anti-Coronavirus

Consegnata al Municipio di Aquara la prima scuola realizzata secondo le norme di prevenzione da Covid-19 emanate dal Comitato Tecnico Scientifico. in Campania: si tratta del plesso scolastico “Giovanni XXIII” in via J. Kennedy, nel comune salernitano, che è stato interessato da lavori straordinari di ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

Il commento

Antonio Lombardi, amministratore della società che ha eseguito i lavori, la Lombardi Srl, dichiara che “La realizzazione della nuova scuola è stata possibile grazie alla collaborazione istituzionale instaurata con il Comune di Aquara e grazie al lavoro e alla professionalità di tutto il personale del Gruppo Lombardi impiegato nel cantiere. Questo è l’esempio di come sia possibile, anche nel nostro Paese, realizzare in soli 25 giorni una scuola capace di ospitare 110 alunni”.

I dettagli

Quella di Aquara è la prima scuola in Campania adeguata alle norme di prevenzione da Covid-19, previste dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale: moderni impianti di climatizzazione garantiscono una ottimale areazione e ricambio dell’aria in tutti gli ambienti; locali ampi favoriscono il distanziamento senza problematiche, l’isolamento fonoassorbente assicura una ottimale acustica durante le lezioni, e sono stati eliminati tutti quegli elementi fisici e strutturali ritenuti “a rischio contagio” dal C.T.S.

