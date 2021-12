Assembramenti al centro vaccinale del Teatro Augusteo: disagi anche a Pastena

Assembramenti e caos per la terza dose del vaccino anti-Covid a Salerno. Anche nel Giorno dell’Immacolata – come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella – il centro vaccinale allestito all’interno del Teatro Augusteo, è stato preso d’assalto da moltissimi cittadini.

I disagi

Code di persone, soprattutto anziani, si sono formate dinanzi all’ingresso della struttura nonostante il freddo e la pioggia. Disagi si sono verificati, ieri sera, anche al centro vaccinale situato nel Centro Sociale di via Cantarella, a Pastena in occasione dell’Open Night organizzato dall’Asl, dove sarebbero mancate le dosi per tutte le persone che volevano farsi la terza dose.