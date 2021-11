Autista fornisce false generalità e chiama un amico a testimoniare: due denunciati ad Eboli

Autista senza patente fornisce false generalità e chiama un amico a testimoniare: due persone denunciate ad Eboli

Una pattuglia della Polstrada di Salerno, sull’A2 del Mediterraneo, ha controllato il conducente di un autocarro furgonato che guidava senza patente, senza documento d’identità e senza assicurazione. L’autista ha anche fornito false generalità agli agenti e per dare ulteriore forza alla propria versione ha fatto intervenire sul posto un proprio conoscente, che ha confermato.

Ulteriori controlli

Gli agenti si sono insospettiti e hanno accompagnato l’uomo nella sottosezione Polstrada di Eboli per ulteriori accertamenti. In seguito al confronto dei dati della patente di guida e della relativa fotografia estrapolati dalla banca dati della motorizzazione civile, sono emerse le false generalità fornite dall’uomo al quale risultava anche revocata la patente di guida. I due fermati – l’autista e il testimone giunto in soccorso - sono stati denunciati in concorso per il reato di false generalità, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestrato amministrativo, poiché privo di assicurazione.