Paura a Salerno: barca in fiamme nel sottopiazza della Concordia

Barca in legno in fiamme a Salerno a pochi passi dal porto Masuccio Salernitano.

L'intervento

L'imbarcazione si trovava in un deposito situato nei pressi del sottopiazza della Concordia. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Salerno, che hanno domato le fiamme in poco tempo. Ancora poco chiare le cause dell'incendio.