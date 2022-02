Guasto all'impianto idrico a Baronissi: chiuso tratto di via Allende

Disagi, questa mattina, a Baronissi per un improvviso guasto dell’impianto idrico in via Allende, all’altezza del parco Pollicino.

L'avviso

Per consentire i lavori di riparazione alla società Ausino il tratto di strada interessato sarà - questa mattina per il tempo strettamente necessario - interdetto al traffico veicolare proveniente da nord in direzione centro città. Gli autoveicoli saranno deviati sulla via Fortunato.Regolare il traffico in direzione opposta.