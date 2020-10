Battipaglia, rissa tra due studenti minorenni con un coltello: uno dei due in ospedale

Violenza tra giovani oggi pomeriggio, a Battipaglia, quando durante una lite uno dei due ha ferito l'altro con un coltello.

L'indagine

I ragazzi, entrambi di età minore, frequentano lo stesso istituto scolastico. Sono originari di Eboli. L'aggressione tra i due si sarebbe consumata in via Rosa Jemma, nei pressi di un bar. Uno dei due studenti ha riportato ferite al mento e al posto, costretto alle cure in ospedale a Battipaglia. Sull'episodio indaga la polizia.