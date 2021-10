Andava in giro con l'hashish: denunciato 36enne a Battipaglia

Si tratta di un cittadino di nazionalità ucraina, che è stato bloccato in via Mazzini dagli agenti della Polizia Locale

Un ucraino di 36 anni è stato bloccato dagli agenti della Polizia Locale di Battipaglia in via Mazzini. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di hashish e segnalato come assuntore.

Le indagini

In corso gli accertamenti in materia vigente di soggiorno visto che il 36enne ha esibito, per provare ad eludere i controlli, una carta d’identità polacca e presentandosi come cittadino comunitario.