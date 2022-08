Battipaglia, qualità delle acque: incontro fra amministrazione e balneatori

Incontro fra amministrazione comunale di Battipaglia e balenatori. Tema del tavolo la qualità delle acque di balneazione e lo stato di avanzamento dei lavori relativi al completamento delle infrastrutture dedicate al ciclo della depurazione.

Gli interventi

Sul fronte del Grande Progetto di Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno, la sindaca Cecilia Francese ha assicurato il suo diretto intervento su Rfi per acquisire il nulla osta mancante per la disciplina delle interferenze tra la infrastruttura fognaria in costruzione e la rete ferroviaria. A metà settembre, invece, Asis avvierà i lavori relativi al collettamento dei reflui civili dell’intera zona agricola e litoranea di Battipaglia verso il depuratore di Coda di Volpe. La sindaca, inoltre, ha annunciato l’avvio di un tavolo di confronto permanente con gli operatori economici del Settore Primario e con il coinvolgimento di Centri di Ricerca di eccellenza per mettere a punto di concerto buone pratiche che mirino a salvaguardare la qualità generale dell’ambiente ed il valore delle produzioni