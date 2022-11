Lutto a Battipaglia, addio all'imprenditore Domenico Caprino

Lutto a Battipaglia per la scomparsa di Domenico (detto Mimì) Caprino. Il noto imprenditore edile aveva 83 anni ed era molto conosciuto per aver realizzato molti palazzi ed abitazioni nella città capofila della Piana del Sele e non solo. Lascia la moglie Annamaria e i figli Ersilio ed Orlando. La notizia della sua scomparsa sta facendo il giro di Battipaglia provocando dolore in quanti lo conoscevano.

Il cordoglio

Il messaggio del Rotary Club: “Oggi abbiamo perduto un brillante imprenditore della nostra città: Domenico Caprino ci ha lasciato per intraprendere un nuovo lungo viaggio verso mondi ignoti. Don Mimì, come tutti amavano chiamarlo, è stato un importante pilastro della storia economica battipagliese ed oggi noi vogliamo ricordarlo anche come socio del nostro club dal lontano 1975, partecipe di innumerevoli iniziative nel lungo percorso di permanenza. Persona amabile, affabile ed affettuosa, lascia una traccia indelebile nelle nostre menti e nei nostri cuori. Nel cordoglio, siamo vicini alla sua famiglia e al nostro caro Orlando”.