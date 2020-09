Rifiuti a Salerno, bonificata l'area di fronte la chiesa di Gesù Redentore

È stata effettuata questa mattina un'ampia operazione di bonifica nell'ex campo di fronte la Chiesa Gesù Redentore. L'intervento, disposto dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, è stato richiesto dall'assessore alle Politiche Sociali, Giovanni Savastano.

I dettagli

"Nei costanti incontri che ho sul territorio - ha spiegato Savastano - mi è stata segnalata questa problematica dal Comitato di quartiere e io l'ho riportata al sindaco chiedendo un intervento repentino in quanto l'area versava in condizioni di vero degrado. È stato fatto un lavoro importante di pulizia. L'area è stata sgombrata dall'erba ormai alta e da una quantità di rifiuti, molti dei quali ingombranti. Ora sta al senso civico della collettività mantenere alto il decoro del quartiere. E se, come l'amministrazione comunale ripete da sempre, si notano persone con comportamenti incivili e dannosi, queste ultime vanno segnalate agli organi competenti. Solo con il lavoro di squadra i risultati si mantengono costanti e durevoli sul territorio".