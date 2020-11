Box interrati in piazza Cavour: aperto il cantiere

Al via, i lavori per gli oltre 200 box interrati in piazza Cavour, sul Lungomare. Di fronte alla Provincia di Salerno, infatti, è stato allestito il cantiere. In circa 3 anni, i lavori dovrebbero essere ultimati: un'opera importante che farebbe fronta alla carenza delle aree di sosta nei luoghi della movida che, dopo la pandemia, potrà tornare a popolare il centro cittadino.

Gallery