Blitz dei forestali in un opificio a Buccino: sequestrata discarica con rifiuti pericolosi

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino hanno svolto un sopralluogo nella zona P.I.P. del comune di San Gregorio Magno.

Il blitz

Al termine di una verifica presso un opificio di lavorazione marmi, la pattuglia ha riscontrato la presenza di un’area adibita a discarica di rifiuti pericolosi e non, composti da residui della lavorazione del marmo, materiale sabbioso e alluminoso, contenitori colmi di sostanze pericolose e “Big Bags” lacerate e non più utilizzabili. Il volume dei rifiuti rinvenuti ammonta a circa 840 mc. Non solo. Ma da altri approfondimenti condotti è emerso inoltre che la ditta aveva occupato un’area di proprietà comunale, per un’estensione di circa 1000 mq, dove aveva depositato monoliti di grandi dimensioni utilizzati per la lavorazione del marmo, occupazione avvenuta in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo.

Le denunce

Alla luce di quanto accertato i militari hanno provveduto a deferire all’Autorità Giudiziaria i responsabili della realizzazione di discarica abusiva (per violazione del Testo Unico Ambientale Decreto Legislativo 152/2006) e di occupazione di area demaniale ed hanno altresì posto sotto sequestro l’area di discarica e quella occupata abusivamente.