Cadono calcinacci, a Battipaglia: scattano diversi divieti per la messa in sicurezza

Disagi, a Battipaglia per la caduta di grossi calcinacci avvenuta nei giorni scorsi, quando è stato eseguito un intervento di transennamento presso il Palazzo Guarino, situato in via Roma. Per tutelare la pubblica incolumità, il dirigente del settore tecnico ha ordinato, dunque, il divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto finale di via Spirito che conduce a via Roma, proprio per mettere in sicurezza lo stabile condominiale Palazzo Guarino.

I divieti

Disposto anche il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via 20 Settembre, via Matteo Ripa (nel tratto compreso tra via 4 Novembre e Via Spirito), via Spirito, via Gorizia e via Trento. Istituiti, infine, un senso unico parallelo a Via Gorizia (tratto strada compreso via Spirito e via Trento, con provenienza lato via Spirito), via Trento (tratto compreso tra via Gorizia e Via Roma), nonchè il divieto di fermata in via Gorizia (tratto compreso tra via Spirito e Via Trento), e in via Trento (tratto compreso tra Via Gorizia e Via Roma).