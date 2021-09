Caggiano piange Giuseppe Lupo: domani i funerali, proclamato il lutto cittadino

In segno di cordoglio tutti gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali, dovranno sospendere le proprie attività con l’abbassamento delle serrande in concomitanza con lo svolgimento dei funerali

Dolore a Caggiano per la scomparsa dell’ingegnere Giuseppe Lupo, 34 anni, che, ieri pomeriggio, è rimasto schiacciato dal suo trattore mentre lavorava in un terreno agricolo.

Il lutto cittadino

Il sindaco Modesto Lamattina ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione del rito religioso che si terrà nella Chiesa del SS. Salvatore domani, lunedì (13 settembre 2021) alle 11. In segno di cordoglio tutti gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali, dovranno sospendere le proprie attività con l’abbassamento delle serrande in concomitanza con lo svolgimento dei funerali. L’ordinanza precisa che, nella stessa fascia oraria, è vietata qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata.