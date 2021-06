"Il nostro personale è vaccinato": a Camerota una targa indica le strutture covid free

L’iniziativa, nata da un’idea dell’amministrazione comunale, è stata presto sposata dagli operatori turistici del territorio. Il sindaco Scarpitta: "Puntiamo ad immunizzare tutte le persone impegnate in prima linea per regalare agli ospiti una vacanza sicura e senza troppi timori"

A Camerota una targa indicherà le strutture covid free. L’iniziativa, nata da un’idea dell’amministrazione comunale, è stata presto sposata dagli operatori turistici del territorio. Oltre 500, infatti, sono stati già vaccinati presso l’hub in località Porto a Marina di Camerota con il vaccino monodose Jhonson & Jhonson. Tanti altri operatori (over 40, over 50 e over 60) hanno ricevuto il vaccino rispondendo alla chiamata dell’Asl che procede - invece - secondo l’ordine previsto dal piano vaccinale italiano.

I commenti

“La targa informerà i turisti che tutto lo staff e il personale impiegato dalla struttura ricettiva, è stato vaccinato - precisa il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta - A Camerota si sono già tenute due giornate di vaccinazione, svolte con grande ordine e un’organizzazione eccellente, frutto del lavoro di tanti professionisti e dei volontari della protezione civile. Si sta organizzando una terza giornata. Puntiamo ad immunizzare tutte le persone impegnate in prima linea per regalare agli ospiti una vacanza sicura e senza troppi timori. L’idea di apporre la targa all’ingresso delle strutture servirà a trasmettere serenità ma anche a fare capire - qualora ce ne fosse ancora di bisogno - che il vaccino è l’unica via d’uscita da questa emergenza sanitaria davvero dura da combattere”.



“Speriamo di poter comunicare presto a tutti i turisti che i nostri operatori sono vaccinati e che le nostre strutture sono ancora più sicure da questo punto di vista - sottolinea l’assessore al Turismo Teresa Esposito - Il nostro Comune al momento non registra casi positivi di coronavirus e con oltre 500 vaccinazioni nel settore del turismo, siamo un tantino più tranquilli. Però non bisogna mai abbassare la guardia. Continueremo, attraverso il lavoro delle forze dell’ordine e di polizia e dei gruppi di protezione civile, a far rispettare le norme anticovid sperando che sia l’ultima estate in emergenza sanitaria”.