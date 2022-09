Torre del Poggio di Camerota, il Comune esercita la prelazione

Il.presidente del consiglio comunale di Camerota Vincenza Perazzo, d’intesa col sndaco e l’intera amministrazione, ha convocato una seduta straordinaria per oggi (sabato 24 settembre), alle 19, per deliberare e discutere della proposta di Mario Salvatore Scarpitta e dell’Assessore Teresa Esposito di esercitare il diritto di prelazione previsto dall’art. 61 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) sulla Torre del Poggio.

I dettagli

Il consiglio comunale, aperto al pubblico, si terrà all’interno del Palazzetto dello Sport di Marina di Camerota, e si rende necessario per rispettare il termine imposto dalla legge per l’esercizio della prelazione, dopo che la Soprintendenza ha dato notizia dell’assegnazione del bene sottoposto a vincolo storico/artistico da parte del Ministero.“E’ un’occasione irripetibile e l’abbiamo presa al volo”, precisa il Sindaco Scarpitta. “Dopo il Palazzo Marchesale, la Torre del Poggio è un altro dei simboli di Camerota. Recuperare un altro dei nostri gioielli è azione doverosa. Noi siamo pronti e mi auguro che il Consiglio voti all’unanimità”. Fa eco l’Assessore Esposito: “Valorizzeremo la Torre del Poggio e la trasformeremo in un luogo che aiuterà la crescita culturale e turistica dell’intero territorio. Quello che oggi è un fabbricato diruto sarà inserito in un grande progetto insieme al Castello”. “Mi piacerebbe una bella partecipazione della cittadinanza, anche se abbiamo dovuto organizzare tutto con urgenza”, chiosa Mario Salvatore Scarpitta, “perché dopo il Palazzo Marchesale, con la Torre del Poggio continua un’importante azione amministrativa, resa possibile grazie al risanamento che dal 2017 ad oggi poniamo in essere in maniera incessante”.