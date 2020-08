Ritorna da un viaggio all'estero, positiva al Covid-19: famiglia in quarantena a Campagna

Una ragazza di Campagna, rientrata dall’estero, è risultata positiva al Covid-19. La ragazza ha manifestato sintomi in forma lieve, mentre genitori e fratello sono stati già messi in quarantena. Al momento, non si registrano contatti tra la ragazza e altri cittadini di Campagna. Sono stati attivati tutti i protocolli previsti dalla normativa. Seguiranno aggiornamenti. Lo ha comunicato il sindaco Roberto Monaco attraverso il suo profilo Facebook.



