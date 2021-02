Covid-19, caso positivo a Campagna: il sindaco chiude la scuola per due giorni

Caso di Covid-19 in una scuola di Campagna. Il dirigente scolastico, Pietro Mandia, ha comunicato la positività di un collaboratore scolastico, in servizio presso la Scuola dell'Infanzia "Rodari" del Quadrivio.

L’ordinanza

Per questo il sindaco Roberto Monaco, attraverso un’apposita ordinanza, ha disposto la chiusura del plesso per giorni due, a partire da domani 10 febbraio , per consentire le operazioni di sanificazione. L’Asl, per competenza, attiverà i protocolli previsti, anche per ricostruire ogni eventuale contatto.