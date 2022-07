Cani in gabbia senza cibo e uno morto ancora legato: denunciato uomo a Bellizzi

I carabinieri della Forestale, allertati dai volontari dell'associazione Guardia Rurale Ausiliaria di Salerno, in un piazzale dismesso un tempo utilizzato per il soccorso stradale a Bellizzi hanno trovato sei cani in gabbie, uno dei quali deceduto e ancora legato alla catena.

Il blitz

Gli animali non avevano disponibilità di cibo ne' di acqua, inoltre sullo stesso piazzale erano presenti rifiuti di vario genere, speciali e domestici, e residui di rifiuti combusti. Presente agli accertamenti il proprietario dell'area. Alla luce di quanto riscontrato e refertato dal personale veterinario intervenuto e considerate le condizioni di detenzione degli animali, i militari dell'Arma hanno provveduto a denunciare l'uomo per maltrattamento aggravato e abbandono di animali oltre che per la combustione illecita, e multarlo per 600 euro per abbandono di rifiuti. Gli animali sono stati posti in libertà e riconsegnati ai proprietari. Imposte prescrizioni sanitarie per la bonifica dell'area