Occupa la casa della nonna, il padre tenta di sfondare la porta: arrestato 61enne a Capaccio

Violenta lite familiare per una casa contesa, lunedì sera, in località Ponte Barizzo a Capaccio Paestum, dove i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di 61 anni per violazione di domicilio.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il figlio 30enne, approfittando dell’assenza del padre, si sia introdotto con la sua famiglia (moglie e due figli) all’interno dell’abitazione di proprietà della nonna cambiando anche la serratura. Al rientro dall’estero, il padre avrebbe tentato di aprire la porta d’ingresso senza riuscirci. E così, in preda all’ira, sarebbe andato via, salvo poi tornare con un’ascia e un piccone per sfondarla. Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri che hanno bloccato l’uomo, sottoponendolo, successivamente, agli arresti domiciliari.