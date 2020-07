Coltivava di nascosto piante di marijuana a Capaccio: arrestato 26enne

Blitz dei carabinieri a Capaccio Paestum, dove hanno scoperto una piantagione di marijuana lungo la Strada Statale 18, in località Cerro, dotata di un vero e proprio impianto d’irrigazione interrato con annesso serbatoio d’acqua, nascosta in un’area coperta dalla vegetazione.

Il sequestro

Complessivamente sono state sequestrate oltre 270 piante di cannabis, di cui una settantina ad alto fusto ed il resto piantate in vasi trasportabili.

La denuncia

Un ragazzo di 26 anni, residente ad Altavilla Silentina e con precedenti per ricettazione, è stato arrestato per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rinchiuso in carcere .