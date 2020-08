Incendio in un'azienda ortofrutticola a Capaccio: in fiamme deposito di cassette

Un grosso incendio è scoppiato intorno alle 21,30 in via Via Filette Procuzzi, nella contrada rurale di Gromola a Capaccio Paestum. A prendere fuoco diverse cassette in legno e plastica, all'interno di una nota azienda di ortofrutta locale.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Agropoli, insieme agli agenti della Polizia Municipale. Questi ultimi, hanno delimitato e chiuso l’area al transito veicolare. Sul posto anche il Nucleo di Protezione Civile. L'incendio ha generato una enorme coltre di fumo nero, visibile a diverse centinaia di metri. Diverse anche le segnalazioni inviate alle autorità per intervenire. Questo, anche in ragione dell'aria irrespirabile che inevitabilmente era percepibile lungo la zona. Sull'episodio è in corso un'indagine per scoprire la natura dell'incedio, oltre che per quantificare i danni. E' il secondo incendio, nel giro di 24 ore, che colpisce il salernitano. Nella notte, era toccato ad un'azienda ad Angri.