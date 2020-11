Distributori a chilometro zero a Montecorvino Pugliano: inaugurata la casa dell'acqua

Operativa la casa dell’acqua presso la frazione di San Vito, a Montecorvino Pugliano. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Chiola ha inaugurato l’impianto in via Cristoforo Colombo. I cittadini, dunque, potranno usufruire di un impianto di erogazione di acqua naturale, leggermente frizzante e frizzante al costo di 0,05 centesimi al litro.

I dettagli

Lo scorso mese di giugno l’esecutivo ha provveduto ad installare due erogatori: uno a Pugliano e l’altro nella frazione di Santa Tecla. A questi distributori si aggiungono le strutture in località Pagliarone e in piazzale Ronci, di fronte la sede distaccata degli uffici comunali alla frazione di Bivio Pratole. I lavori di installazione sono stati eseguiti dalla ditta Br Group Srls. “I distributori d’acqua a chilometro zero proveniente dall’acquedotto pubblico puntano alla valorizzazione del patrimonio naturale delle acque e alla salvaguardia dell’ambiente con un notevole risparmio di bottiglie di plastica”. Questa la dichiarazione congiunta del Sindaco Chiola dell’Assessore all’ambiente, Marianna Ciliberti e del Consigliere comunale, Carmine Aversa.