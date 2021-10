Caso Dora Lagreca: anche "Quarto Grado" punta i riflettori sulla morte della 30enne

Anche Quarto Grado su Rete 4 punta i riflettori sulla morte di Dora Lagreca, 30enne di Montesano sulla Marcellana precipitata dal balcone della casa in cui viveva con il compagno a Potenza. Come è noto, il fidanzato ora è indagato per istigazione al suicidio.

Alla trasmissione, i familiari di Dora hanno affidato una lettera in cui emerge che non credono alla pista del suicidio: il programma di Rete4, intanto, ipotizza situazioni di gelosia alla base del litigio tra i fidanzati che ha preceduto il tragico accaduto. Tuttavia, a tale gelosia non dovrebbero essere legate, secondo Quarto Grado, accuse per il findazato, anche perchè sul corpo della ragazza non risultano segni di violenza.