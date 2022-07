Castellabate, amianto e rifiuti vari abbandonati in strada

Le guardie Anpana hanno accertato la presenza di una discarica a cielo aperto in via Torretta a Castellabate. Tra i rifiuti identificati dieci lastre di amianto, in parte sfaldate, materiale da risulta, plastica, legno bidoncini di pittura ed altro.

L'intervento

Il responsabile provinciale Anpana, Vincenzo Senatore, ha invitato con urgenza chi di competenza al ripristino dei luoghi, affinché sia dato freno al deposito incontrollato di rifiuti. Il sindaco di Castellabate, inoltre, è stato sollecitato a porre in essere tutti gli accertamenti necessari al fine di procedere con la bonifica dei rifiuti presenti. Nel corso della stessa attività di controllo è stato rinvenuto, in via Mario Meola (San marco di Castellabate) un autofurgone Daily Iveco, che dai primi accertamenti risultava oggetto di furto. La segnalazione è stata trasmessa anche all’Autorità Giudiziaria competente per i provvedimenti che saranno presi.