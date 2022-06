Scoperti nuovi abusi edilizi a Castellabate: scatta l'ordine di abbattimento

Scoperti nuovi abusi edilizi in località Cannito di Castellabate. I carabinieri forestali hanno individuato una struttura realizzata in un’area che rientra nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano senza il necessario nullaosta da parte dell’Ente.

Le irregolarità

In particolare, i proprietari avevano costruito un muro in calcestruzzo misto a pietra locale, lungo la strada di accesso al preesistente manufatto; un vuoto tecnico in blocchetti di calcestruzzo e copertura in legno, con adiacente scala in calcestruzzo; un muro di contenimento a secco con pavimentazione in calcestruzzo sul lato sud-ovest del fabbricato esistente, accompagnata in alcuni suoi tratti da bauletti con funzione di cordoli a sostegno del terreno posto a monte degli stessi.Scoperta una pavimentazione in calcestruzzo di una strada rurale con cunette in calcestruzzo e muretti realizzati a contenimento della scarpata. Anche queste opere sono risultate prive delle necessarie autorizzazioni. Di qui l’ordine di abbattimento da parte del direttore dell’Ente Parco, Romano Gregorio, con il conseguente ripristino dei luoghi.