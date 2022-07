Cava de' Tirreni, oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio

Sono stati finanziati dal Ministero dell’Interno i progetti di mitigazione del rischio idrogeologico in aree di criticità della città di Cava de' Tirreni. Lo annuncia il sindaco Vincenzo Servalli attraverso i canali social. Quattro i progetti ammessi a contributi, a fondo perduto, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza di edifici e del territorio per l’annualità 2022: via Cinque, località Casa David (800 mila euro); Località Pietrasanta e località Licurti-Mezzano (800 mila euro); Località Santi Quaranta (600 mila euro) e via De Marinis, località Tengana (850 mila euro)

