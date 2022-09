Parcheggia l'auto con un pass per disabili falso: denunciata donna a Cava

Parcheggia l’auto con un falso pass per disabili. Per questo una donna è finita nel mirino della Polizia Municipale di Cava de’ Tirreni che, nel corso di alcuni controlli lungo le strade cittadine, ha accertato la falsità del contrassegno esposto sul cruscotto della sua vettura.

La denuncia

L’intervento, in via Mafalda di Savoia, è scaturito a seguito di una segnalazione di un’ausiliare del traffico. La donna, al termine degli accertamenti, è stata identificata e denunciata alla Procura di Nocera per falso materiale. E’ la quarta persona, nel giro di un mese, a finire nei guai per la stessa accusa.