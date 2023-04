Da Cava alla Costiera, fino al Vallo di Diano: chiesa a lutto per la scomparsa di Padre Candido Del Pizzo

Dolore tra Cava de’ Tirreni, la Costiera Amalfitana e il Vallo di Diano per la scomparsa di Padre Candido Del Pizzo. Originario di Tramonti, fu ordinato sacerdote l’8 luglio 1962. Nel 1965 venne assegnato alla comunità di Maiori e nel 1986 trasferito a Grassano, in provincia di Matera. Dal 1992 fu nel convento parrocchiale di Santa Maria del Sepolcro a Potenza e nel 1995 venne trasferito Banzi. Nel 1998 tornò a Maiori per arrivare al convento di Polla nel 2001. Nel 2010 è stato trasferito a Cava de’ Tirreni, dove nel 2022 ha festeggiato 60 anni di ordinazione sacerdotale.

I funerali e le commemorazioni

Le esequie saranno celebrate oggi alle ore 16 presso la chiesa conventuale di San Francesco e Sant'Antonio a Cava de' Tirreni. Padre Candido sarà ricordato nella Santa Messa di domani 25 aprile alle 19 nella chiesa di Cristo Re e sabato 29 aprile alle 18 presso il Santuario di Sant'Antonio di Polla.