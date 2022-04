Scambiato per rapinatore dal colore di una camicia, assolto dopo 7 anni di processo

Un uomo di 51 anni, Arturo Gemmabella, è stato definitivamente assolto dall'accusa di rapina. Lo ha deciso la Cassazione, confermando la sentenza di assoluzione già decisa in appello, che aveva ribaltato il primo grado con una condanna a 7 anni e 3 mesi. L'uomo era difeso dai legali Alessandro ed Adriana Giani. L'uomo fu accusato di aver rapinato la sera del 25 agosto del 2015 a Cava una donna, dirigente dell’ufficio postale di Cava, aggredendola nell’ascensore della sua abitazione, con pugni al volto causandole, secondo l’accusa, lesioni guarite in oltre 40 giorni all’osso frontale che richiesero un delicato intervento al Cardarelli in Napoli di ricostruzione dell’osso frontale.

Il processo

Il processo è durato 7 anni:l 'uomo restò ai domiciliari per 3 anni. Poi arrivò la condanna in primo grado, in conseguenza del riconoscimento effettuato in dibattimento da parte della vittima. La difesa, in appello, aveva ricostruito nei dettagli la vicenda, ottenendo l'assoluzione. I giudici, inoltre, disposero la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Nocera per procedere contro i poliziotti che indagarono, tra i quali c'era anche il fratello della vittima, ipotizzando accuse di falso e calunnia nei riguardi del 51enne rocchese. Giorni fa, la Seconda sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto i motivi contenuti nelle memorie difensive redatte dagli avvocati della difesa, confermando l'assoluzione dell’imputato e disponendo il rigetto di tutti motivi di ricorso presentati dal Procuratore Generale e dagli avvocati delle parti lese.