Litigano per il parcheggio, zio picchia nipote con una mazza a Centola: è in Rianimazione

E’ finita con un’aggressione la lite tra zio e nipote verificatasi, venerdì pomeriggio, in località San Severino nel comune di Centola. A far scattare l’aggressione la contesa su chi doveva parcheggiare l’auto in un’area di sosta. Prima sono volate parole grosse, poi si è passati ai fatti, con lo zio che avrebbe preso una mazza iniziando a picchiare il familiare.

I soccorsi

Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcuni vicini, che hanno evitato il peggio. Il nipote è stato trasportato all’ospedale “San Luca" di Vallo della Lucania, dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla milza. Successivamente, è stato condotto nel reparto di Rianimazione dov’è tenuto sotto controllo dai medici. Intanto, su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.