Emergenza Covid-19: nuova chiusiura del lungomare e delle piazze, intanto la Cisl giovani chiede ordinanze anti-struscio

Si rinnova la chiusura del lungomare, di piazza San Francesco e di piazza Abate Conforti, nel week-end. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ordinato la chiusura dalle ore 8:30 di sabato 19 dicembre e fino alle ore 6 del lunedì successivo dei viali del lungomare Trieste.

Disposta, poi, anche la chiusura dalle ore 17 alle ore 22 del sabato e della domenica di Piazza Abate Conforti e Piazza San Francesco, lasciando il libero accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni. L'obiettivo è quello di scoraggiare gli assembramenti incontrollati, rischiosi nell'ambito della diffusione del Covid-19.

Il monito dei giovani della Cisl Salerno

"Dai sindaci della provincia subito ordinanze anti-struscio nei giorni del 24 e 31 dicembre con la chiusura delle principali piazze a rischio assembramenti. Dalla politica arrivi un segnale forte e dai giovani più consapevolezza. Meno brindisi e maggiore attenzione alla salute".

Lo ha detto il presidente dei giovani della Cisl di Salerno, Luigi Bisogno: "Il nostro timore è che senza una regolamentazione degli strusci si possa rischiare davvero di avere in strada centinaia di persone. Questo può accadere a Salerno, ma anche in altre città come Nocera Inferiore, Cava de' Tirreni e Agropoli solo per dirne alcune. Ecco perché chiediamo ai sindaci di giocare d'anticipo soprattutto sul fenomeno dello struscio nei giorni del 24 e del 31 dicembre", ha continuato Bisogno.