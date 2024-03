Crisi commercio in via Roma, Loffredo: "Dialogo aperto con i gestori dei locali, si alzi la qualità dell'offerta"

“Per l’amministrazione comunale non esistono commercianti di serie A e di serie B. A noi interessa valorizzare il commercio in tutta la città e siamo impegnati nella promozione e nel sostegno di diverse iniziative”. Lo dichiara, in un'intervista a Salernotoday, l’assessore comunale al commercio Dario Loffredo, dopo le lamentele di alcuni gestori di locali presenti tra via Roma e il centro storico.

Assessore Loffredo, sono giunte alla nostra redazione lamentele di diversi commercianti di via Roma che denunciano la crisi in cui versa il loro settore a vantaggio dei locali del sottopiazza della Libertà.

“Guardi, l’amministrazione comunale non ha mai fatto differenze tra commercianti. Abbiamo più volte incontrato i commercianti di via Roma, anche insieme al collega Alessandro Ferrara, molti dei quali sono associati alla Confcommercio. Dovevamo risentirci di nuovo per discutere e valutare insieme un programma di iniziative ma non abbiamo avuto più alcun riscontro. Le nostre porte sono sempre aperte a tutti, l'importante è discutere di cose concrete"

Ma il Comune cosa può fare per questi locali?

“Stiamo facendo già molto, ma siamo disponibilissimi a fare altro insieme a chi si fa promotore di qualche iniziativa. Innanzitutto, c’è Luci d’Artista, una manifestazione che da’ ossigeno a tutta la città e moltissimo proprio a via Roma e al centro storico. Poi ci sono, ad esempio, gli eventi del Crocifisso Ritrovato, la Mostra della Minerva, Salerno Letteratura ecc.. Inoltre, ricordo che abbiamo migliorato il servizio di raccolta dei rifiuti che ora avviene cinque giorni su sette. E annuncio che a breve vi sarà un potenziamento della segnaletica stradale per indicare meglio, a chi giunge nella nostra città, i parcheggi di Piazza della Libertà”

Cosa si sente di dire a questi commercianti della movida?

“Noi siamo disponibili ad incontrare tutti e a discutere con tutti. Ma non bisogna piangersi addosso e si deve alzare anche il livello generale della qualità dell’offerta per attrarre un numero sempre maggiore di clientela. Evitare anche che belle iniziative, come quella di Jazz in Luce che ha visto Walter Ricci esibirsi in Piazza Amendola, poi non abbiano il grande successo di pubblico che meritano”.