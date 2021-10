Green pass, il delegato Csa del Comune di Salerno: "No alle limitazioni delle libertà"

Bene il vaccino ma no alle limitazioni della libertà.

Lo ha detto in merito al green pass, Angelo Napoli, delegato Csa del Comune di Salerno: "Premetto che sono, come la stragrande maggioranza degli italiani, un vaccinato convinto, già favorevole alla terza dose e consapevole che da questo tunnel si esce solo con la vaccinazione. Ma, detto questo, non posso tollerare atteggiamenti o forzature per spingere a chi non la pensa così, la minoranza, a vaccinarsi immediatamente, altrimenti avranno delle particolari condizioni per accedere al proprio lavoro (mentre gli utenti sono esentati e nessuno spiega il perché) e non sono a conoscenza di norme che obbligano alla vaccinazione".

La precisazione

Il delegato puntualizza che la sua posizione non è un controsenso "ma una difesa della nostra libertà, caposaldo della Democrazia, è critica verso la norma, che va, pertanto, a mio avviso, certamente rivista, smussata, omogeneizzata e adeguatamente comunicata. Se fosse stata la cara e vilipendiate Dc ad affrontare il problema – conclude – non avrebbe proceduto con posizioni unilaterali, ma avrebbe adottato un forma di dialogo e convincimento diverso, in armonia con le varie esigenze del popolo. Solo tutti insieme si uscirà da questa crisi e le contrapposizioni creano strade più lunghe".