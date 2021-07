Lavoro nero e norme anti-Covid: raffica di multe nei lidi della Costiera Amalfitana

Fine settimana di controlli sulle spiagge e negli stabilimenti balneari in costiera amalfitana da parte di carabinieri e Guardia costiera, insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del Lavoro di Salerno.

La task force

Le verifiche sono state effettuate via mare, con la motovedetta dell'ufficio locale marittimo di Amalfi, e hanno interessato tre esercizi della spiaggia di Conca dei Marini. Dagli accertamenti, è emerso che una delle strutture non aveva regolarizzato la posizione di due dipendenti, collaboratori familiari, incorrendo così nella sanzione prevista contro il “lavoro nero” per complessivi 2 mila e 500 euro. Dalle verifiche effettuate, poi, in un altro lido è risultato invece che non erano stati attuati tutti i protocolli in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. In particolare, mancava la cartellonistica utile a indicare agli utenti quali siano le regole da rispettare. Perciò, è scattata la sanzione di 400 euro, pagabile in forma ridotta entro cinque giorni.