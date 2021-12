Collasso alla condotta: lavori ancora in corso, mezza provincia a secco

Prosegue, l’intervento di riparazione della condotta consorziale della Ausino Spa per “l’improvviso collassamento della condotta consorziale in località Prepezzano di Giffoni Sei Casali”. La regolare erogazione era stata ripristinata nella mattinata, ma, per via di un ”ulteriore

inconveniente”, i tecnici sono stati “costretti ad interrompere nuovamente l’erogazione ad horas sulla condotta in oggetto”.

L’interruzione idrica comporta la mancata erogazione alle seguenti zone:

Sordina – Montecasino (Via Montecasino, Via A.Galdi)

Cappelle Superiori – Puzzo di Cappelle

Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca,

compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP)

Rione Calenda parte alta (tratto compreso tra Via De Fugaldo e Via

Paolo VI inclusa)

Ospedale G. Da Procida – Via S. de Vita e Via dei Casali

Potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, temporanee depressioni idriche nelle zone di Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone Matierno, Via degli Etruschi, Cappelle Inferiori, Via dei Greci. Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita è previsto, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per la tarda mattinata di domani giovedì 2 dicembre.

Gli altri comuni a secco

La Gori, informa che i disagi riguardano anche altri comuni dell'Agro.

La mappa dei disagi:

Comune di Nocera Superiore:

Via Casa Pareti,

Località Casa Milite,

McDonald’s,

Via Castagneto,

Via Cimitero,

Via Croce Melloni,

Via Cupa Mileto,

Via del Santuario,

Via Garibaldi,

Via Giovanni XXIII,

Via Iroma,

Via Lamia,

Via Materdomini,

Via Nazionale zona Camerelle,

Via Riccio,

Via Risorgimento,

Viale Croce.

Tutte le relative traverse.

L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20 del 2 dicembre. Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte presso via Nazionale angolo via Lamia - antistante rivenditore Iveco dalle ore 8 alle ore 23 del 01/12/2021 dalle ore 8 alle ore 20 del 02/12/2021.

La mappa dei disagi a Nocera Inferiore:

Rione Vescovado,

Monte Vescovado.

Tutte le relative traverse.

L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20 di domani. Predisposto servizio idrico sostitutivo:

AUTOBOTTE N.1 presso via San Prisco angolo via Rullo - altezza piazzale dalle ore 8 alle ore 23 del 01/12/2021 dalle ore 8 alle ore 20 del 02/12/2021

AUTOBOTTE N.2 presso via Pietro De Concilis dalle ore 8 alle 12 del 02/12/2021

I disagi nel comune di Fisciano:

Strada Provinciale Lancusi-Gaiano,

Via della Panoramica,

Via Fiocchi,

Via Fusani,

Via Mai,

Via Mandani,

Via Meteria,

Via Migliano,

Via Rocchi,

Via Subia.

Tutte le relative traverse.

Predisposto servizio idrico sostitutivo:

AUTOBOTTE N.1 presso via Subia, 14 - frazione Gaiano Alta

dalle ore 8 alle ore 23 del 01/12/2021

dalle ore 8 alle ore 20 del 02/12/2021

AUTOBOTTE N.2 presso Piazza Negri

dalle ore 13:00 alle ore 20.00 del 02/12/2021

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.